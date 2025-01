მზია ამაღლობელი და ყველა პოლიტპატიმარი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს – უილსონი

რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი ეხმაურება ნეტგაზეთი/ბათუმელების დამფუძნებლისა და დირექტორის, მზია ამაღლობელის დაკავებას და აცხადებს, რომ ის და ივანიშვილის რეჟიმის ყველა პოლიტპატიმარი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.

„მზია ამაღლობელი და ივანიშვილის რეჟიმის ყველა პოლიტპატიმარი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს! უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები!“, – წერს უილსონი X-ზე.

Mzia Amaghlobeli and all of the political prisoners of the Ivanishvili regime must be immediately released! There must be free and fair elections!

