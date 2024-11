საქართველოში 8 ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეები ჩამოვლენ

საქართველოში ევროკავშირის წევრი რვა ქვეყნის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეები ჩამოვლენ. ხვალ, 11 ნოემბერს მათ ორბელიანების სასახლეში უმასპინძლებს საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი. გარდა ამისა, დაგეგმილია შეხვედრები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან.

სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ქვეყანას ეწვევიან გერმანიის, ფინეთის, შვედეთის, საფრანგეთის, ლიეტუვის, ლატვიის, ესტონეთისა და პოლონეთის საკანონმდებლო ორგანოების საგარეო საქმეთა მიმართულების ხელმძღვანელი პირები.

ვიზიტის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერეს გერმანიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეებმა, მიხაილ როთმა და ჟიგიმანტას პავილიონისმა.

“საქართველო და მისი ხალხი ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის. ჩვენ მოწადინებულები ვართ, რომ ევროპის გულში საქართველო იყოს თავისუფალი და დემოკრატიული. შეშფოთებულები ვართ გაყალბებული არჩევნების შემდეგ განვითარებული მოვლენებით”, – წერს როთი და სალომე ზურაბიშვილთან ერთად გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს.

Georgia and its people are very dear to our hearts. We are committed to a free and democratic 🇬🇪 in the very heart of Europe. After rigged elections we are concerned about current developments.

A delegation of committee chairs from 🇫🇮🇸🇪🇫🇷🇱🇹🇱🇻🇪🇪🇵🇱🇩🇪 will visit Tbilisi Nov 11. pic.twitter.com/72ZC1s6ueC

— Michael Roth – official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) November 8, 2024