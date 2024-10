ევროპის საბჭოს ასამბლეის პარლამენტარი აფგან სადიგოვის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელმა, გერმანელმა დეპუტატმა ფრანკ შვაბემ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან.

“აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი საქართველოში ილჰამ ალიევის რეჟიმის მოთხოვნით უკანონოდ დააკავეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შემაშფოთებელია. ის სასწრაფოდ უნდა გაათავისუფლონ. საქმეს ევროპის საბჭოს დამკვირვებელთა მისია განიხილავს,” – განაცხადა შვაბემ სოციალურ ქსელ X-ში.

Azerbaijani journalist Afgan Sadigov is being illegally detained in #Georgia at the request of Ilham Aliyev's regime. His health is worrying. He must be released immediately. The Council of Europe observer mission will look into the case. @PACE_News @socpace

