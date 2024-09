DEVOTED TO IDEAS, TO CRAFT, TO CREATIVITY AD BLACK SEA 2024 დასრულდა!

რეგიონის ყველაზე მასშტაბური, რიგით მერვე კრეატივის საერთაშორისო ფესტივალი Ad Back Sea 2024, დასრულდა. 14 სექტემბერს, ბათუმში, დაჯილდოების ცერემონიაზე წლის საუკეთესო ნამუშევრები გამოვლინდა. ქართულმა სააგენტოებმა 1 Best Of Contest ტიტული, 5 ოქრო, 5 ვერცხლი და 19 ბრინჯაოს მედალი მიიღეს. სულ, კონკურსზე 418 განაცხადი იყო წარდგენილი. დატვირთული სასემინარო პროგრამის პარალელურად, კონკურსანტები ერთმანეთს 13 ძირითად ნომინაციაში (მათ შორის: ბრენდინგი, დიზაინი, ციფრული კომუნიკაცია, კრეატიული სტრატეგია, ვიდეო რეკლამა) და 100-ზე მეტ ქვეკატეგორიაში ეჯიბრებოდნენ. მათი ნამუშევრები 20 ქვეყნიდან მოწვეულმა, 29 კომპეტენტურმა ჟიურის წევრმა შეაფასა.

2023 წლიდან ფესტივალს დაემატა მე-14-ე Young Creative-ის კატეგორიაც, რომლის მხარდამჭერი თიბისი ბანკია და რომელიც მიზნად იმ ახალგაზრდა პროფესიონალის გამოვლენას ისახავს, ვინც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა კონკურსში მონაწილე რომელიმე პროექტში. წელს BEST YOUNG CREATIVE -ის კატეგორიაში შაკო ბრეგაძემ გაიმარჯვა.

ქართული სააგენტოების შედეგები ფესტივალზე ასეთია:

Best of contest:

Metro Production – The First Speech – Film Craft | DIRECTION

ოქრო:

Holy Motors – My Home Is Your Home – Design & Branding | SELF PROMOTION

Holy Motors – Georgian Flag of Europe – Print & Publishing | SELF PROMOTION

Metro Production – The First Speech – Film Craft – PRODUCTION DESIGN | ART

DIRECTION

Windfor’s Tbilisi – Summer is coming! – Digital & Mobile | SOCIAL PLATFORMS

Bank of Georgia – The Voice of Georgia – Media | USE OF SPECIAL EVENTS, STUNTS, SPONSORSHIP, PROMOTIONS

ვერცხლი:

REDBERRY – OTHER UNIVERSE – GAMIFICATION – Visual Craft | ILLUSTRATION

Playmakers (For TBC Bank) – Where do Cyclamens Come From? – Film | TACTICAL

Windfor’s Tbilisi (For Midea_Georgia) – Summer is coming! – Creative Strategy | AUDIENCE INSIGHT

Windfor’s Tbilisi (For Midea_Georgia) – Summer is coming! – Digital & Mobile | OTHER CONSUMER PRODUCTS (INCLUDING DURABLE GOODS)

Project Lab (For ALTA) – Alta – Newyearspaper – Media | USE OF NON-TRADITIONAL AND AMBIENT MEDIA

ბრინჯაო:

Playmakers (For Georgian Sun) – Out of the Box Wine – Design & Branding | CORPORATE & BRAND IDENTITY

Windfor’s Tbilisi (For EXTRA) – Anything Your Heart Desires – Visual Craft | ART DIRECTION

Kraken (For Alma) – The Gameroom City – Out of Home | EXPERIENTIAL

Mari Sukhishvili (For BANK OF GEORGIA) – REMARKABLE READINGS – Advertising Campaigns | SINGLE CHANNEL CAMPAIGNS

Windfor’s Tbilisi (For Midea_Georgia) – Summer is coming! – Advertising Campaigns | INTEGRATED ADVERTISING CAMPAIGNS

JWT Metro (For Bank of Georgia) – JOZE: The Optimistic Giraffe – Film | ONLINE FILM

Windfor’s Tbilisi (For Midea_Georgia) – Summer is coming! – Film | TACTICAL

Playmakers (For TBC Bank) – The First Day, The Independence Day – Film | TACTICAL

Metro Production – NONEXISTER – Storm – Film Craft | CINEMATOGRAPHY

GARNAMATAC (For TAG Heuer) – The Race Never Stops – Film Craft | ANIMATION

GARNAMATAC (For Nickelodeon) – SpongeBob Reimagined – Film Craft | ANIMATION

JWT Metro Georgia (For Bank of Georgia) – JOZE: The Optimistic Giraffe – Film Craft | VISUAL EFFECTS

Kraken (For Amboli) – Mission Passed – CREATIVE EFFECTIVENESS

Mari Sukhishvili (For BANK OF GEORGIA) – Sustainable Development Goals | REMARKABLE READINGS- PEOPLE

JWT Metro Georgia (For Bank of Georgia) – Georgia In [Uni]Form – Brand Experience & Activation | SPONSORSHIP & BRAND PARTNERSHIP

A. Tsitskishvili +VAT Georgia (For Wissol petroleum Georgia) – Same same, but different – LAUNCH / Brand Experience & Activation | RE-LAUNCH

REDBERRY (For BANK OF GEORGIA) – OTHER UNIVERSE – GAMIFICATION – Brand Experience & Activation | GAMING-LED BRAND EXPERIENCE

Holy Motors (For Georgian Football Federation) – We Are Here – Media | ENTERTAINMENT

Mari Sukhishvili (For BANK OF GEORGIA) – REMARKABLE READINGS – Media | USE OF INFLUENCERS

წელს AD BLACK SEA-მ ახალი ისტორია დაწერა, პირველად 8 წლის განმავლობაში ფესტივალზე ორი გრან პრი გაიცა – Grand Prix for Good, უკრაინულ სააგენტო Saatchi & Saatchi Ukraine-ს ერგო წილად. Grand Prix-ის მფლობელი კი უზბეკური სააგენტო Lokals Central Asia გახდა. უკრაინასა და უზბეკეთისთვის ეს პირველი Grand Prix არის AD BLACK SEA-ს ისტორიაში.

რაც შეეხება საუკეთესოებს, ჟიურიმ ასეთი არჩევანი გააკეთა:

The Best Local Client – Bank of Georgia

The Best Agency – GForce / Grey( KAZAKHSTAN)

The Best Independent Agency – Lokals ( UZBEKISTAN)

The Best Network – Grey

სარეკლამო და მარკეტინგის სფეროში მომუშავე ადამიანებს, სამი დღის განმავლობაში, მსოფლიოს სარეკლამო ინდუსტრიის ლიდერების გამოსვლებზე, პანელურ დისკუსიებზე, ვორქშოპებზე, წვეულებებსა და დაჯილდოების ცერემონიას დასწრების საშუალება ჰქონდათ. ფესტივალმა წელს სტუმრების რეკორდულ რაოდენობას უმასპინძლა.

ტრადიციულად ფესტივალს ახალი თემა ჰქონდა, რომლის გარშემოც აეწყო როგორც სპიკერების გამოსვლები, ისე სხვადასხვა გასართობი თუ შემეცნებითი აქტივობა. ფესტივალის აფიშაზე მოგიზგიზე ცეცხლოვანი გული, იმ მიძღვნაზე მიგვანიშნებს, რაც ასეთი აუცილებელია შემოქმედებითი პროცესისთვის და ზოგადად ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს ქაოსურ და გამოწვევებით სავსე რეალობაში დარჩეს საღ გონებაზე, იყოს გულწრფელი და საკუთარი ღირებულებების ერთგული – DEVOTED TO CRAFT, TO IDEAS, TO CREATIVITY.

შარშანდლის მსგავსად, ფესტივალის კონკურსი წელსაც დახურული იყო რუსული და ბელორუსული სააგენტოების ნამუშევრებისთვის. რუსული აგრესიის წინააღმდეგ იყო მიმართული განსაკუთრებული პროექტიც – “დიზაინერები რუსული აგრესიის წინააღმდეგ”, რომელიც ცნობილი გრაფიკული დიზაინერის სტეფან ზაგმაისტერის კურატორობით შეიქმნა. ზაგმაისტერი თბილისს ამ წლის მაისში, Ad Black Sea-ს მიერ ორგანიზებული პირველი თბილისის დიზაინის ფესტივალის ფარგლებში სტუმრობდა და ამ ინიციატივასაც მაშინ ჩაეყარა საფუძველი.

დიზაინერმა თავად შეარჩია 15 ნამუშევრები, რომლებიც საუკეთესოდ გამოხატავენ პროტესტს რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. შერჩეული ნამუშევრები გამოიცა თბილისის დიზაინის ფესტივალის ჟურნალის პირველი ნომრის სახით და Ad Black Sea 2024 დელეგატებს ღონისძიების მსვლელობისას გადაეცა.

წლევანდელი პროგრამა განსაკუთრებულად საინტერესო სპიკერებით იყო წარმოდგენილი: Paco Conde-ს, Saulo Rocha , Tanja Grubner, Iain Tait. უდიდესი პატივით უმასპინძლა ფესტივალმა ქართველ არტისტებსაც: ეთერი ჭკადუას, ნიკა მაჩაიძეს და მაქს მაჩაიძეს, მიშიკო სულაკაურს (LAMB). რადიო თავისუფლებასთან ერთად გლობალურ და ლოკალურ მედია ლანდშაფტზე და დემოკრატიაზე საინტერესო საუბრები იმართებოდა. მედიის წარმომადგენლებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო Rishad Patel-ის გამოსვლა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში მედია სტრატეგიას ეხებოდა.

ფესტივალის პარტნიორები არიან: europop, ქარვა, ბაკურიანი, Cellfie, Extra, UN Women, Metro Production, U.S. Embassy in Georgia, D Block, Radio Liberty, Metropol, Ranina Wine, Pepsi, Lays, Maxx Power, Elit Electronics, DeLonghi, ნიკორა, Windfor’s Workshops, Biletebi.ge, VAVAVA Agency, Smugglers, ROOMS, ტენე, Bloom Music.

უკვე მერვე წელია ფესტივალის ოქროს პარტნიორია თიბისი.

მედია პარტნიორები: ფორმულა; ნეტგაზეთი; ბათუმელები; On.ge; At.ge; პუბლიკა; Forbes; BMG ; Marketer.ge