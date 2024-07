წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა MEGOBARI აქტი მიიღო

აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა 41 ხმით 6-ის წინააღმდეგ მიიღო „MEGOBARI აქტი“.

ინფორმაციას ამის შესახებ Foreign Press USA-ს კორესპონდენტი ალექს რაუფოღლუ ავრცელებს.

BREAKING!!!! Congressional Foreign Affairs Committee just passed the MEGOBARI ACT, clearing the way for full House vote in the coming days 🇬🇪🇬🇪🇬🇪 https://t.co/3h7Gl5Ngym

— Alex Raufoglu (@ralakbar) July 11, 2024