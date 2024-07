ტაკერ კარლსონი ზელენსკისთან ინტერვიუს აანონსებს

ამერიკელი ჟურნალისტი ტაკერ კარლსონი, ვლადიმერ პუტინის შემდეგ, ინტერვიუს აანონსებს ვოლოდიმირ ზელენსკისთან.

ამის შესახებ მან X-ზე დაწერა.

მისი თქმით, ორი წელი ზელენსკისთან ინტერვიუს ორგანიზებას ცდილობს, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც თებერვალში პუტინთან უკვე შედგა მისი ინტერვიუ.

როგორც ტაკერ კარლსონი ამბობს, ინტერვიუს მიზანია, ამერიკელებს მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია კონფლიქტის შესახებ, რომელიც მთლიანად ცვლის მათი ქვეყნის პოზიციას მსოფლიოში.

როდის შედგება ზელენსკისთან ინტერვიუ, კარლსონი ჯერ დაზუსტებით ვერ წერს, თუმცა იმედოვნებს, რომ ეს მალე მოხდება.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024