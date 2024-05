“ვწუხვართ კანონის მოწინააღმდეგეებზე ძალადობის გამო” – ობრაიენი საქართველოში ჩამოსვლამდე მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება

აშშ-ს სახელმწიფო მდივნის ასისტენტი ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში, ჯეიმს ობრაიენი რამდენიმე დღეში საქართველოში ჩამოვა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული პრესრელიზის მიხედვით, ის 14-17 მაისს საქართველოსა და მონტენეგროს ეწვევა.

ობრაიენი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს. ასევე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს.

საქართველოში ჩამოსვლამდე ობრაიენი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა: მან “ქართული ოცნების” მიერ დაინიციირებულ კანონპროექტს “კრემლის მიერ შთაგონებული” უწოდა და აღნიშნა, რომ აშშ ძალიანაა შეშფოთებული რუსული კანონის მოწინააღმდეგეებზე ძალადობისა და მათი დაშინების მცდელობის გამო.

“ჩვენ ძალიან შეწუხებულები ვართ იმ ადამიანების დაშინებითა და ძალადობით, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კრემლის მიერ შთაგონებულ უცხოური გავლენის შესახებ კანონპროექტს. ჩვენ ვგმობთ ამას. ქვეყანა, რომელსაც სურს ევროკავშირსა და ტრანსატლანტიკურ ორგანიზაციაში [NATO] გაწევრიანება, ჩაატარებს სრულ, დამოუკიდებელ და დროულ გამოძიებას”, – დაწერა ობრაიანმა X-ზე.

We are deeply troubled by the violence & intimidation of those opposing the Georgian draft Kremlin-inspired foreign influence law. We condemn this. A country intent on moving toward the EU and transatlantic organizations would conduct full, independent, and timely investigations.

— Assistant Secretary Jim O’Brien (@StateEUR) May 10, 2024