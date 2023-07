უკრაინელმა მოფარიკავემ რუს მეტოქეს ხელი არ ჩამოართვა, ის ტურნირიდან მოკვეთეს

უკრაინელმა მოფარიკავემ ოლჰა ჰარლანმა უარი თქვა, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ბრძოლის შემდეგ, ხელი ჩამოერთმია რუსი მოწინააღმდეგისთვის, ანა სმირნოვასთვის.

მატჩი უკრაინელი სპორტსმენის გამარჯვებით დასრულდა.

ხელის ნაცვლად ჰარლანმა მას საფარიკაო ხმალი გაუწოდა.

„უკრაინსკა პრავდას“ ცნობით, ჰარლანი ამის გამო ტურნირიდანაა დისკვალიფიცირებული.

მიხაილო პოდოლიაკმა, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა „ტვიტერში“ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზეც სმირნოვა აღბეჭდილია სამხედრო ფორმაში ჩაცმულ ახალგაზრდასთან. სმირნოვას ახურავს ქუდი საბჭოთა ვარსკვლავით, ახალგაზრდას კი – ქუდი რუსეთის ფერებში, რუსეთის გერბითა და წარწერით Россия [რუსეთი].

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023