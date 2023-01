„მიხეილი კვდება და დრო მთავარია“ – ბროუდერი სააკაშვილის ბიძასა და ადვოკატს შეხვდა

“მაგნიტსკის აქტის” ავტორი ბილ ბროუდერი მიხეილ სააკაშვილის ბიძას თემურ ალასანიასა და მის ადვოკატს მასიმო დი ანჯელოს შეხვდა.

ამის შესახებ ბროუდერი ტვიტერზე წერს.

„მიხეილი კვდება და დრო მთავარია“, – წერს ბროუდერი.

Just finished meeting with Timur Alasania (Mikheil Saakashvili’s uncle) and Massimo D’Angelo (Saakashvili’s lawyer) to discuss finalising a Magnitsky list for those torturing Mikheil in prison. Mikheil is dying and time is of the essence. pic.twitter.com/qXI6GUG7uj

— Bill Browder (@Billbrowder) January 24, 2023