„მოუწოდეთ ზურაბიშვილს გვარამიას შეწყალებისკენ“ -NGO-ების და მედიის წერილი შარლ მიშელს

არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ნაწილი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს მიმართავს და სთხოვს ნიკა გვარამიას შეწყალებისკენ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს მოუწოდოს.

წერილის ხელმომწერთა თქმით, „მთავარი არხის“ დამფუძნებლის, ნიკა გვარამიას საქმე პოლიტიკურადაა მოტივირებული, მის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები კი უსაფუძვლოდ მიაჩნიათ. განცხადების ავტორები საქართველოს სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სასამართლოში წარდგენილი მოსაზრებებსაც იშველიებენ:

„ვფიქრობთ, რომ ნიკა გვარამია დღეს პატიმარია მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის ხელისუფლების ხმამაღალი კრიტიკოსი და აქვს დიდი გავლენა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. მის მიერ შექმნილი ტელეკომპანია „მთავარი არხი“ კი სხვა ტელეკომპანიებთან ერთად, ხელისუფლების მხრიდან თავდასხმისა და შევიწროვების მუდმივი ობიექტია.

ვფიქრობთ, რომ ნიკა გვარამიას პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრება უდიდესი დაბრკოლებაა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. საქართველოში მედიის თავისუფლებისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების შესახებ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციაც ცალსახად გმობს მისი დაპატიმრების ფაქტს და საქართველოს ხელისუფლებას რეალური რეფორმების გატარებისკენ მოუწოდებს“ – ნათქვამია წერილში.

არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებული მძიმე გამოწვევების ფონზე და კრიტიკული მედიის მიმართ „ქართული ოცნების“ აგრესიული პოლიტიკის გათვალისწინებით, არ მოელიან, რომ ნიკა გვარამიას უფლებები დაცული იქნება უზენაეს სასამართლოში:

„ერთადერთ გზად მისი უსამართლო პატიმრობის აღსაკვეთად პრეზიდენტის მიერ ნიკა გვარამიას შეწყალება გვესახება. საქართველოს პრეზიდენტს უკვე არაერთმა საზოგადოებრივმა თუ პოლიტიკურმა ჯგუფმა მიმართა ამ თხოვნით.

ვფიქრობთ, თქვენმა, როგორც საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ერთგული მხარდამჭერის მიმართვამ შესაძლოა საქართველოს პრეზიდენტს, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს გადაადგმევინოს ჰუმანური და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, შეიწყალოს კრიტიკული მედიის დირექტორი და პატიმრობიდან გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმარი.

ბატონო მიშელ, თქვენი შუამდგომლობა სერიოზულ წვლილს შეიტანს საქართველოში სიტყვის თავისუფლების დაცვაში და ძალას შემატებს ქართველი ხალხის მისწრაფებას ევროპისაკენ“ – ნათქვამია განცხადებაში.

მიმართვას ხელს აწერენ:

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი /Institute for Development of Freedom of Information

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია /Georgian Charter of Journalistic Ethics

ღია საზოგადოების ფონდი /Open Society Foundation

საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო / International Society for Fair Elections and Democracy

სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება /International Society for Fair Elections and Democracy

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია /Georgian Young Lawyers Association

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა / Georgian Democratic Initiative

მედიაკლუბი / Mediaclub

მედიის განვითარების ფონდი / Media Development Fund

მედიაომბუდსმენი /Mediaombudsman

მაუწყებელთა ალიანსი / Alliance of Broadcasters

სატელევიზიო ქსელი / TV Network

საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია / Georgian Regional Media Association

საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორთა ასოციაცია / Georgian Association of Small and Medium Telecommunication Operators

მთავარი არხი / Mtavari Arkhi

ფორმულა / Formula

ტელეკომპანია პირველი / TV PIRVELI

ნეტგაზეთი / Netgazeti

ბათუმელები / Batumelebi

On.ge

პუბლიკა / Publika

რადიოკომპანია “ძველი ქალაქი”

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (DRI)

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

საქართველოს რეგიონულ რადიოსადურთა ქსელი/ GEORGIAN REGIONAL RADIO NETWORK – GRRN

თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი/Independent Journalists’ House

მწვანე ალტერნატივა / Green Alternative

დემოკრატიის ინდექსი – საქართველო / Democracy I