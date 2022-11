მსგავსი ქმედებები ეწინააღმდეგება ევროკომისიის რეკომენდაციებს – იუკნევიჩიენე გვარამიას საქმეზე

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენე ეხმაურება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ „მთავარი არხის“ გენერალური დირექტორის, ნიკა გვარამიას მიმართ გამოტანილ განაჩენს და აცხადებს, რომ ეს ეწინააღმდეგება ევროკომისიის რეკომენდაციებს. ამის შესახებ მან დღეს, 2 ნოემბერს Twitter-ზე დაწერა.

“დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ნიკა გვარამიას საქმეზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ნიკა ოთხი წლით დარჩება პატიმრობაში.

მე მკაცრად ვგმობ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს არის კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც ხაზს უსვამს საქართველოს სასამართლო სისტემის უნდობლობას.

ღარიბაშვილის მთავრობის კრიტიკოსების ამ სახით პოლიტიკური დევნა საფრთხის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. მსგავსი ქმედებები ეწინააღმდეგება ევროკომისიის რეკომენდაციებს. რაც ყველაზე მთავარია, მსგავსი ქმედებები ქართველი ხალხის ნებას ეწინააღმდეგება”, – წერს იუკნევიჩიენე.

Today #Tbilisi Court of Appeals announced its decision on @NikaGvaramia‘s case. Nika will remain imprisoned for ~4 years.

I strongly condemn this decision of the Court.

It’s yet another case which highlights the mistrust of the Georgian judicial system. 1/2 pic.twitter.com/tZJRxPv0pm

