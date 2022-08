როგორ ეხმაურება საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს

დღეს, 24 აგვისტოს უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. 31 წლის წინ, ამ დღეს უკრაინის უმაღლესმა რადამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია მიიღო, რასაც სამი თვის შემდეგ რეფერენდუმიც მოჰყვა.

უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს გამოეხმაურნენ საქართველოშიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს და აღნიშნავს, რომ მათი სანიმუშო ბრძოლა თავისუფლებისთვის გამოკვეთს დამოუკიდებლობის დიდ ღირებულებას:

I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day. Your exemplary fight for freedom highlights a great value of independence. We wish continued strength & bravery to the people of #Ukraine to protect their homeland and ensure peaceful & prosperous future. @r_stefanchuk pic.twitter.com/Indhvv8PLV

სოციალურ ქსელ „ტვიტერში“ უკრაინას დამოუკიდებლობა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც მიულოცა. პრეზიდენტმა აღნიშა, რომ საქართველო და უკრაინე მოძმე ერები არიან, რომლებსაც მსგავსი გასაჭირი აქვთ:

„ჩვენ ვიცით დამოუკიდებლობის ფასი და ყოველთის ერთად ვიდგებით, დიდება უკრაინას“ – წერს ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში.

Happy #IndependenceDay to Ukraine!

The Ukrainian nation has shown the world its admirable fight for its independence and freedom.

🇬🇪 and 🇺🇦 are close, brotherly nations with a similar struggle. We know the cost of independence. And we will always stand together. #SlavaUkraini

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 24, 2022