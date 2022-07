უკრაინის სამხრეთში მდებარე ქალაქ მიკოლაივის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსის თანახმად, რუსეთის ძალებმა ქალაქის “ორი უდიდესი უნივერსიტეტი” დაბომბეს. ვიტალი კიმი ავრცელებს ვიდეოსაც, რომელშიც, მისი ინფორმაციით, ერთ-ერთზე შეტევის მომენტია ასახული.

“სულ მცირე, 10 რაკეტა. ახლა ისინი ჩვენს განათლებას უტევენ. ვთხოვ უნივერსიტეტებს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომ უწოდონ რუსეთს ის, რაც არის — ტერორისტი”, — წერს ვიტალი კიმი “ტვიტერზე”.

მოგვიანებით მიკოლაივის მერმა ოლექსანდრ სიენკოვიჩმა “ტელეგრამზე” დაწერა, რომ დაბომბვის ადგილებზე უკვე მუშაობენ სამაშველო ჯგუფები და ამ დროისთვის, საუბარია ორ დაჭრილზე.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022