კულებასთან შევთანხმდი, რომ გავაგრძელებთ მჭიდრო კომუნიკაციას – დარჩიაშვილი

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, ილია დარჩიაშვილის განცხადებით, ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე უკრაინელ კოლეგასთან „ხანმოკლე შეხვედრა“ გამართა.

მისი თქმით, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მჭიდრო კომუნიკაციის გაგრძელებაზე შეთანხმდა.

„ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე მქონდა შესაძლებლობა, ხანმმოკლე შეხვედრა გამემართა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, დმიტრო კულებასთან. შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ მჭიდრო კომუნიკაციას. კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ”, – წერს დარჩიაშვილი Twitter-ის პირად გვერდზე.

At the NATO Ministerial Meeting had an opportunity to have a short exchange with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba. Agreed to continue close communication and I reiterated 🇬🇪’s support to 🇺🇦. pic.twitter.com/erKJjn6TUm

— Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 7, 2022