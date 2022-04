ჩვენი თანამშრომლობა გააძლიერებს ქართველებისა და უკრაინელების მეგობრობას – დარჩიაშვილი კულებას

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინელ კოლეგას პასუხობს და ამბობს, რომ ნაყოფიერი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააძლიერებს მეგობრობას ქართველ და უკრაინელ ხალხს შორის.

„მადლობა კეთილი სურვილებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ნაყოფიერი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააძლიერებს მეგობრობას ქართველ და უკრაინელ ხალხს შორის საერთო წარმატებების მიღწევასა და გამოწვევების დაძლევაში. ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა და სოლიდარობა უკრაინელ ხალხს მათი ქვეყნისა და ღირებულებებისთვის ბრძოლაში, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ“, – წერს დარჩიაშვილი.

Thank you @DmytroKuleba for kind wishes. I’m confident, our fruitful coop will further strengthen friendship between 🇺🇦&🇬🇪 people in achieving common successes& overcoming challenges. Our strong support& solidarity with🇺🇦 people in the struggle for their country& values we share. https://t.co/1Tj8gx1KJQ

— Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 5, 2022