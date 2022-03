მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ამ ბოროტების დასასრულებლად – კუჭავა სამშობიაროს დაბომბვაზე

საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე კახა კუჭავა მარიუპოლში საავადმყოფოს დაბომბვას ეხმაურება, რომლის დროსაც ბავშვთა და სამშობიარო განყოფილებებიხ დაინგრა.

კუჭავას თქმით, „ბოროტების დასასრულებლად“ მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს.

„წარმოუდგენელია! გაუგონარი სისასტიკე! სამშობიარო და ბავშვთა საავადმყოფოზე თავდასხმა?! მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ამ ბოროტების დასასრულებლად!“- წერს კუჭავა ტვიტერზე.

Unimaginable! Unheard cruelty! Attacking a maternity and children's hospital?! The World must stand together to end this evil!

