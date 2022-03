უცხოეთიდან ქვეყნის დასაცავად 66 224 უკრაინელი დაბრუნდა – რეზნიკოვი

უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი აცხადებს, რომ უცხოეთიდან ქვეყნის დასაცავად 66 224 უკრაინელი დაბრუნდა.

„66224. აი რამდენი კაცი დაბრუნდა ამ დროისთვის უცხოეთიდან, რათა დაიცვას თავისი ქვეყანა ურდოსგან. ეს არის კიდევ 12 საბრძოლო და მოტივირებული ბრიგადა. უკრაინელებო, ჩვენ უძლეველნი ვართ!“- წერს რეზნიკოვი ტვიტერზე.

66224. That’s how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022