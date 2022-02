აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ ყარაბაღის დე ფაქტო პრეზიდენტის დაპატიმრებას გეგმავს

2020 წლის ყარაბაღის ომის მიმდინარეობისას, ყარაბაღის დე ფაქტო პრეზიდენტმა არაიკ არუთუნიანმა ერთ-ერთ გამოსვლაში განაცხადა, რომ განჯის სამხედრო აეროპორტზე იერიში მიიტანეს სტეპანაკერტის დაბომბვის საპასუხოდ და ეს უნდა ყოფილიყო გაფრთხილება აზერბაიჯანისთვის. თუმცა, ბაქოს მაშინდელი ცნობებით, აეროპორტზე იერიშის დროს ერთი სამოქალაქო პირი დაიღუპა, ოთხი კი დაიჭრა.

1 civilian killed and 4 injured as the result of the missile strike by the #Armenia/n army on dense residential areas of #Ganja, the 2nd largest city of #Azerbaijan, 60 km away from the Armenian border. Evidence of heavy damage to the city.#StopArmenianAggression #WarCrimes pic.twitter.com/oSuhkANUuq

