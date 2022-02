ერდოღანი უკრაინაში ჩავიდა

3 თებერვალს თურქეთის პრეზიდენტი, რეჯეფ თაიფ ერდოღანი, უკრაინასა და რუსეთს შორის ჯერ კიდევ მიმდინარე კრიზისის ფონზე, უკრაინის დედაქალაქს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია.

ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია რამდენიმე შეთანხმების გაფორმება, მათ შორის, ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაცაა.

It is clear that the conflict must be settled by peaceful means and in accordance with international law.

Türkiye is prepared to contribute to the maintenance of a peaceful and secure environment in its region.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022