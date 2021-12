ინსპექტორის შესახებ კანონპროექტს ნორვეგიის ელჩიც აკრიტიკებს

ნორვეგიის ელჩი საქართველოში ჰელენ სანდ ანდრესენი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საქართველოს პარლამენტის კანონპროექტს ეხმაურება.

„შეწუხებული ვარ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ნაჩქარევად გაყოფით და ყველა თანამშრომლის გათავისუფლებით. პარლამენტს მოვუწოდებთ ინკლუზიური და დაფიქრებული მიდგომისკენ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს უნდა მიეცეს საშუალება და უფლებამოსილება, შეასრულოს თავისი როლი, როგორც დამოუკიდებელმა ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტმა — დემოკრატიის შენაძენმა“, — წერს ელჩი.

Worried about rushed process to split State Inspector’s Service, dismiss all employees. Request @Geoparliament take inclusive & considered approach. @DPAofGeorgia should be enabled & empowered to fill its role as independent #HumanRights institution – an asset for 🇬🇪 democracy.

— Helene Sand Andresen (@SandAndresen) December 28, 2021