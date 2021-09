ნაც. მოძრაობამ შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელი მოაწერა

„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ ხელი მოაწერა შარლ მიშელის/19 აპრილის შეთანხმებას.

დოკუმენტზე ხელმოწერის შესახებ გადაწყვეტილება პარტიის ლიდერმა ნიკა მელიამ წინა დღით, 1 სექტემბერს გამოაცხადა.

Signature of the Agreement “A way forward for Georgia” of 19 April by the Chair of UNM Nika Melia, on behalf of the UNM party, by faction leader Khatia Dekanoidze and by individual UNM MPs.

