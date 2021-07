საქართველოს მთავრობა არღვევს შეთანხმებებს – კინზინგერი ღარიბაშვილს პასუხობს

ამერიკელი რესპუბლიკელი კონკრესმენი ადამ კინზინგერი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომ მას არ ახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი მართლმსაჯულების სისტემის კრიტიკა, პასუხობს და აცხადებს, რომ ეს სიცრუეა.

This is completely false. We were critical, and often. Now, it appears progress is slipping away and GEO govt seems to be openly violating agreements.

Garibashvili ‘Never Heard’ Europe, U.S. Criticizing UNM-Era Judiciary https://t.co/bR0ookSlre via @CivilGe

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) July 18, 2021