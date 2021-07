“ოცნების” ლიდერები ახალისებენ ძალადობას — ვიოლა ფონ კრამონი პრაიდზე

ევროპარლამენტის წევრის ვიოლა ფონ კრამონის განცხადებით, “როდესაც ძალადობრივი ჯგუფი უსწორდება ჟურნალისტებსა და ლგბტ+ აქტივისტებს, ხოლო საქართველოს მთავრობა ამას მხოლოდ თვალს ადევნებს, ეს არის კანონის უზენაესობის ხელყოფის სახიფათო ნიშანი”.

🇬🇪🌈Constitution of #Georgia guarantees the right of peaceful assembly & expression to everyone & it is the obligation of the state to protect these freedoms. When a violent group beats up journalists & #LGBT + while 🇬🇪Gov watches, it is a dangerous sign of crumbling rule of law.

ევროპარლამენტარმა ამის შესახებ საკუთარი ტვიტერის პოსტით განაცხადა.

მისივე თქმით, “როდესაც ქართული ოცნების ლიდერები, ნაცვლად იმისა, რომ საკუთარი უფლებამოსილება გამოიყენონ, როგორც კონსტიტუციის გარანტორებმა, ხოლო ამავდროულად სპეკულირებენ აღნიშნული საკითხით და ვერ ახერხებენ მოძალადეების შესაბამისად დასჯას, მხოლოდ ახალისებენ ძალადობას”.

When Georgian leaders @GeorgianDream41, instead of acting in their mandate as guarantors of Constitution, speculate with this topic & fail to properly condemn the perpetrators, they only encourage the violence. No wonder that police was unable or unwilling to protect the victims.

