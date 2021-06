აშშ-ის ყოფილი თავდაცვის მდივანი დონალდ რამსფელდი 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

განცხადება რამსფელდის გარდაცვალების შესახებ მისმა ოჯახმა გაავრცელა.

