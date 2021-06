გერმანია-საფრანგეთის მატჩზე აქტივისტი პარაპლანით დაეშვა [ვიდეო]

ევროპის ჩემპიოპნატზე გერმანია-საფრანგეთის მატჩის დაწყებამდე რამდნეიმე წუთით ადრე აქტივისტი პარაპლანით საფეხბურთო მოედანზე დაეშვა. გარემოს დამცველი ორგანიზაციის, Greenpeace-ის აქტივისტი დაშვებისას დაშავდა და მოედნიდან ექიმებმა გაიყვანეს.

როგორც The Guardian წერს, გუნდები უკვე მატჩს იწყებდნენ, რა დროსაც Allianz Arena-ის თავზე პარაპლანი შენიშნეს, რომელმაც გადამღებ სისტემასთან შეჯახების შედეგად კონტროლი დაკარგა და კინაღამ სტადიონზე შეკრებილ მაყურებლებში ჩავარდა.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021