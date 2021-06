შავ ზღვაში ამერიკული საესკადრო ნაღმოსანი შემოვიდა

ამერიკული საესკადრო ნაღმოსანი USS Laboon (DDG-58) შავ ზღვაში შემოვიდა.

ინფორმაციას ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების მე-6 ფლოტი ავრცელებს.

ნაღმოსანი შავ ზღვაში საზვღაო უსაფრთხოების ოპერაციების შესასრულებლად შემოვიდა.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021