გრეგოროვა “ოცნებას” აქებს და ენმ-ს კონსტრუქციულობისკენ მოუწოდებს

“მწვანეები/ევროპული თავისუფალი ალიანსის” წევრი, ევროპარლამენტარი მარკეტა გრეგოროვა მიესალმება “ქართულ ოცნების” გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შემოთავაზებული დოკუმენტისთვის და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით “ნაციონალურ მოძრაობას” კონსტრუქციულობისკენ მოუწოდებს.

“მე ცნობილი ვარ ჩემი მკაცრი დამოკიდებულებით საქართველოს მთავრობისადმი, რამდენადაც მინდა, რომ საქართველო ახლოს იყოს ევროკავშირთან. მაგრამ ამჯერად უნდა შევაქო ისინი შეთანხმების ხელმოწერის მზაობისთვის და დაჟინებით ვთხოვ ოპოზიციას, განსაკუთრებით ენმ-ს, კონსტრუქციული დახმარება აღმოუჩინონ საქართველოს [ვითარების] ნორმალიზაციაში”, — წერს გრეგოროვა Twitter-ზე.

I am known to be often strict towards the Georgian government – as I wish for #Georgia to be close to the EU. But this time I have to praise them for willingness to sign the agreement and I urge the opposition, and especially UNM, to be constructive a help Georgia normalize soon.

