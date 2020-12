ისტორიაში პირველად, ჩემპიონთა ლიგის მატჩს კაცებს შორის, ქალი მსაჯი გაუძღვა

უეფას ჩემპიპიონთა ლიგის ისტორიაში პირველად, ამ ჩემპიონატის ფარგლებში კაცებს შორის გამართულ შეხვედრას ქალი მსაჯი გაუძღვა.

სტეფანი ფრაპარტმა ტურინში, იუვენტუსსა და კიევის დინამოს შორის გამართულ შეხვედრაზე მსაჯების გუნდს უხელმძღვანელა. მატჩი იტალიელების გამარჯვებით, ანგარიშით 3:0 დასრულდა.

თუმცა, ეს პირველი შემთხვევა არაა, როცა ფრაპარტი კაცების ფეხბურთში მნიშვნელოვან მატჩი მთავარი მწვრთნელის რანგში ჩაატარა. 36 წლის ფრანგმა სპეციალისტმა 2019 წელს უეფას სუპერთასის ფინალშიც იმსაჯა, რომელიც ლივერპულსა და ჩელსის შორის გაიმართა. ის ასევე პირველი ქალი იყო, რომელმაც საფრანგეთის ლიგა 1-ის შეხვედრაში მთავარი მსაჯის რანგში მიიღო მონაწილეობა.

⚽ On Wednesday night, Stéphanie Frappart became the first woman to referee a men’s #UCL match, when she took charge of Juventus vs Dynamo Kyiv.

Congratulations, Stéphanie! pic.twitter.com/Sw87HRvcEI

— UEFA (@UEFA) December 2, 2020