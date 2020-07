კაშიამ და ყაზაიშვილმა მატჩი მაისურზე გიორგი შაქარაშვილის წარწერით ჩაატარეს

View this post on Instagram

ასეთ რთულ დროს, სოლიდარობა და მხარდაჭერა გიორგი შაქარაშვილის ოჯახს, ამ ფორმით, თანადგომას ვუცხადებ 19 წლის ფეხბურთელის ყველა ახლობელ ადამიანს. #არაძალადობას #Notoviolence.