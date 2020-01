ტრამპი სარაკეტო შეტევაზე: ყველაფერი კარგადაა

აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოკლედ ეხმიანება ირანის სარაკეტო თავდასხმას ამერიკულ ბაზებზე და წერს, რომ “ყველაფერი კარგადაა”

“ყველაფერი კარგადაა. ირანიდან გასროლილია რაკეტები ერაყში მდებარე ორ სამხედრო ბაზაზე. ამჟამად ზიანის შეფასება მიმდინარეობს. ჯერჯერობით, ყველაფერი კარგადაა. ჩვენ გვყავს ყველაზე ძლიერი და კარგად აღჭურვილი არმია მსოფლიოს ყველა წერტილში. განცხადებას გავაკეთებ ხვალ დილით”, – წერს ტრამპი ტვიტერზე.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020