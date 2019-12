მივესალმები ექიმი გაფრინდაშვილი გამოშვებას – ევროკავშირის ელჩი

ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, კალრ ჰარცელი აცხადებს, რომ მიესალმდება ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის გამოშვებას ცხინვალის ციხიდან.

„მივესალმები ექიმი გაფრინდაშვილის გამოშვებას და საკუთარ ოჯახში საახალწლოდ დაბრუნებას. ამავე დროს, ნება მიბოძეთ, გავიხსენო [დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთთან] გამშვები პუნქტების ხელახლა გახსნისასთვის ნაბიჯების დაუყოვნებლივ გადადგმის საჭიროება“, – დაწერა ჰარცელმა ტვიტერზე.

I very much welcome today’s release of Dr. Gaprindashvili, back to his family in time for the New Year. Let me at the same time recall the importance of taking immediate steps to reopen the crossing points.

— Carl Hartzell (@CarlHartzellEU) December 28, 2019