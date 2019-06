ჰოლანდიის ელჩი უცხოელ ტურისტებს საქართველოში იწვევს

საქართველოში ჰოლანდიის ელჩი იოჰანეს დაუმა შეუერთდა კამპანიას, რომლის მონაწილეები უცხოელ ტურისტებს საქართველოში მოგზაურობისაკენ მოუწოდებენ.

A favorite pastime, #LisiLake at just some kilometer from my house. #Tbilisi is much more than a 1,5 million capital of beautiful #Georgia.#TraveltoGeorgia🇬🇪 #VisitGeorgia🇬🇪 #SpendsummerinGeorgia pic.twitter.com/chdBY0PacA

— Jos Douma (@Jos_Douma) June 26, 2019