დაყარეთ იარაღი და მიიღეთ იმუნიტეტი – ტრამპის მოწოდება ირანის სამხედროებს 

2 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი  იარაღის დაყრისკენ მოუწოდებს ირანის სამხედრო პოლიციას და რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს: 

„კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს  და ირანის სამხედრო პოლიციას –  დაყარეთ იარაღი და მიიღეთ სრული იმუნიტეტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში გარდაუვალი სიკვდილი გელით. ეს იქნება გარდაუვალი სიკვდილი და ეს არ იქნება სასიამოვნო სანახავი“.

გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში, აშშ-ის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ირანში საბრძოლო ოპერაციები გაგრძელებდა ბოლომდე:

„საბრძოლო ოპერაციები სრული ძალით გრძელდება და გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენს ყველა მიზანს არ მივაღწევთ. სამწუხაროდ, სავარაუდოდ კიდევ იქნება“ აშშ-ის დანაკარგები. თუმცა, ამერიკა შურს იძიებს მათი სიკვდილისთვის და ყველაზე მკაცრ დარტყმას მიაყენებს ტერორისტებს, რომლებმაც ფაქტობრივად ომი გამოუცხადეს ცივილიზაციას”. 

ამასთან ტრამპი ირანელ ხალხს მიმართავს: “დაიბრუნეთ თქვენი ქვეყანა”. 

„მოვუწოდებ ირანელ პატრიოტებს, მათ, ვისაც  თავისუფლება სურთ, გამოიყენონ ეს მომენტი და იყვნენ მამაცები. იყავით გაბედულები, იყავით გმირები და დაიბრუნეთ თქვენი ქვეყანა. ამერიკა თქვენს გვერდითაა”. 

  • 28 თებერვალს ისრაელმა და შეერთებული შტატებმა დაბომბა თეირანი – მოკლულია ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. მისი სიკვდილი ირანმა 1 მარტს აღიარა. ის თავის ოფისში მოკლეს შაბათს გამთენიისას. 
  • პენტაგონის ცნობით, დაიღუპა სამი ამერიკელი სამხედრო. 
  • ისრაელის ცნობით, ირანის საპასუხო ბალისტიკური დარტმის შედეგად, დაიბომბა სინაგოგა თეირანში, დაიღუპა 9 ადამიანი.
  • ირანის ოფიციალური პირების ცნობით, ისრაელისა და აშშ-ის თავდასხმის შედეგად  153 ადამიანი დაიღუპა ირანში, მათ შორის  ბავშვები.  ირანი აცხადებს, რომ დაიბომბა სკოლის შენობა, თუმცა ეს ცნობები სხვა წყაროების მიერ დადასტურებული არაა – ირანში გათიშულია ინტერნეტი, არ უშვებენ საერთაშორისო მედიას და მწირი ინფორმაცია ვრცელდება ქვეყნის შიგნით არსებულ ვითარებაზე. 


„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დაყარეთ იარაღი და მიიღეთ იმუნიტეტი – ტრამპის მოწოდება ირანის სამხედროებს 
