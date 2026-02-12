საზოგადოება

არაკონსტიტუციურია – ილიას უნივერსიტეტის უმაღლესი კოლეგიური ორგანოების განცხადება

12 თებერვალი, 2026 •
არაკონსტიტუციურია – ილიას უნივერსიტეტის უმაღლესი კოლეგიური ორგანოების განცხადება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
ილიას უნივერსიტეტის უმაღლესი კოლეგიური ორგანოები განცხადებას ავრცელებენ და ითხოვენ მთავრობის გადაწყვეტილების შეცვლას, რომლის მიხედვითაც ილიაუნის სტუდენტების მიღება ეკრძალება პროგრამების უმეტესობაზე.
“დღეს საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება და განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გააკეთა განცხადება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტების განაწილებასთან დაკავშირებით „უმაღლესი განათლების რეფორმის კონცეფციით დადგენილი ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტის პრინციპის შესაბამისად, არსებითად, უნივერსიტეტების ტრადიციული პროფილის გათვალისწინებით“.
ამ დადგენილების მიხედვით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეკრძალება სტუდენტების მიღება ყველა სასწავლო პროგრამაზე, გარდა პედაგოგიკისა და ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობებისა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება არაკონსტიტუციურია და ასამარებს საქართველოს უმაღლეს განათლებას, უნივერსიტეტების ავტონომიასა და აკადემიურ თავისუფლებას, კლავს საერთაშორისოდ აღიარებულ კვლევით მიმართულებებსა და სასწავლო პროგრამებს, ქვეყნის ევროპული განვითარების პერსპექტივას.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუცია, რომელსაც აღნიშნული გადაწყვეტილებით ეკრძალება მიღება სრულად აკრედიტებულ პროგრამებზე; უნივერსიტეტს ერთმევა შესაძლებლობა, წარმართოს კვლევა მაღალი დონის სამეცნიერო ლაბორატორიებში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განთავსებულ უნიკალურ ბაზებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში იქმნებოდა ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში.
ამ დადგენილებით ილიას უნივერსიტეტს ერთმევა შესაძლებლობა, განახორციელოს სასწავლო და კვლევითი პროგრამები მეცნიერების ყველა იმ დარგში (სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, ზუსტი მეცნიერებები), რომლებშიც ილიაუნი საერთაშორისო რეიტინგების მიხედვით უპირობო ლიდერია საქართველოში.
ეს დამაზიანებელი გადაწყვეტილება ეხება არა მხოლოდ ილიას უნივერსიტეტის 17000-ზე მეტ სტუდენტსა და 3000-მდე თანამშრომელს, არამედ მთელ საზოგადოებას, რომლის განვითარებაში ილიას უნივერსიტეტს განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს.
მოვითხოვთ, გაუქმდეს აღნიშნული გადაწყვეტილება, რომელიც არ ეფუძნება მტკიცებულებებსა და კვლევის მონაცემებს, არ ითვალისწინებს დარგის ექსპერტთა პოზიციებს და ანადგურებს ილიას უნივერსიტეტის მიღწევებს კვლევასა და სწავლებაში.
მოვითხოვთ, გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაუყოვნებლივ შეხვდნენ საუნივერსიტეტო საზოგადოებას”, – ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ:
▪️ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო
▪️ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო
▪️მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭო
▪️სამართლის სკოლის საბჭო
▪️საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბჭო
▪️ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბჭო

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ სტრატეგიული კავშირების ქსელს ბრიტანულ ბაზარზე აფართოებს

აშშ-თან ურთიერთობების ახალი ეტაპი და სარგებელი სომხეთისთვის – რას ამბობენ ექსპერტები სომხეთში

Porsche, Bentley, Lamborghini – პრემიუმ ბრენდების მარკეტინგის მიმართულებას საქართველოში თათო ხოსროშვილი უხელმძღვანელებს

საქართველოში 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების შემოყვანა აიკრძალება

რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე 12.02.2026
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე
“არასწორია ფოკუსირება მხოლოდ ილიაუნიზე, ეს ცვლილებები ეხება ყველას” – განათლების ექსპერტი 12.02.2026
“არასწორია ფოკუსირება მხოლოდ ილიაუნიზე, ეს ცვლილებები ეხება ყველას” – განათლების ექსპერტი
“დაიწყო დევნილი უნივერსიტეტის ლიკვიდაციის პროცესი” – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი 12.02.2026
“დაიწყო დევნილი უნივერსიტეტის ლიკვიდაციის პროცესი” – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი
ილიაუნის სტუდენტები მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ 12.02.2026
ილიაუნის სტუდენტები მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ
არაკონსტიტუციურია – ილიას უნივერსიტეტის უმაღლესი კოლეგიური ორგანოების განცხადება 12.02.2026
არაკონსტიტუციურია – ილიას უნივერსიტეტის უმაღლესი კოლეგიური ორგანოების განცხადება
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვები და მშობლების ბრძოლა შვილების ჯანმრთელობისთვის 12.02.2026
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვები და მშობლების ბრძოლა შვილების ჯანმრთელობისთვის
პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს 12.02.2026
პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს
„მატყუარა პოლიციელები და ვიდეომონტაჟი“ — როგორ აფასებს დაცვა პროკურატურის მტკიცებულებებს 12.02.2026
„მატყუარა პოლიციელები და ვიდეომონტაჟი“ — როგორ აფასებს დაცვა პროკურატურის მტკიცებულებებს