საზოგადოება

კობახიძემ UK “ღირსებაჩამორთმეულ” და “სუვერენიტეტდაკარგულ” ქვეყნად მოიხსენია

9 დეკემბერი, 2025 •
კობახიძემ UK “ღირსებაჩამორთმეულ” და “სუვერენიტეტდაკარგულ” ქვეყნად მოიხსენია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“სუვერენული, ღირსეული ბრიტანული ბიუროკრატია ასე არ მოიქცეოდა, როგორც იქცევა ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში, – ამის შესახებ “ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომელიც ბრიტანეთის ელჩის მიერ კავკასიის უნივერსიტეტში გაკეთებულ განცხადებებს ეხებოდა.

კობახიძის შეფასებით, “ეს არის თავდასხმა ქართველ ხალხზე და საქართველოს ხელისუფლებაზე, ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებაზე, რაც ძალიან სამწუხაროა”.

„ამ კონტექსტში მე მახსენდება ლიზ ტრასის სიტყვები, რომელიც პირდაპირ საუბრობდა იმაზე, რომ Deep State-მა არსებითი გავლენა მოიპოვა ბრიტანეთის ხელისუფლებაზე. სხვანაირად შეუძლებელია, ეს ყველაფერი აიხსნას. სუვერენული, ღირსეული ბრიტანული ბიუროკრატია ასე არ მოიქცეოდა, როგორც იქცევა ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში. ამიტომ, კიდევ ერთხელ, უნდა გავიხსენოთ ლიზ ტრასის სიტყვები, რომელიც პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ Deep State-მა სუვერენიტეტი დააკარგვინა ბრიტანეთის ხელისუფლებას. ელჩის ასეთი განცხადებები პირდაპირ შეიძლება განიმარტოს, როგორც ღირსებაჩამორთმეული და სუვერენიტეტდაკარგული ქვეყნის ელჩის განცხადებები. ეს არის ძალიან ტრაგიკული მოვლენა. საუბარია დიდ ბრიტანეთზე და ინგლისზე, რომელიც ტრადიციულად მიიჩნეოდა, როგორც დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის აკვანი. ასეთ პირობებში, პირდაპირ ხაზს უსვამს ამ სახელმწიფოს ელჩი ამ ძირეულ პრინციპებს. რომ არა სუვერენიტეტის დაკარგვა, ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში ასე არ მოიქცეოდა. ასეთი განცხადებების კეთებას, ბრიტანეთის ელჩს ურჩევნია ბოდიში მოიხადოს იმ სიყალბით გაჯერებულ სიუჟეტზე, რომელიც ბრიტანულმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

გაერთიანებული სამეფოს ელჩს დილიდან ესხმის თავს “ქართული ოცნების” პროპაგანდა კავკასიის უნივერსიტეტში გაკეთებული განცხადების გამო.

გასულ კვირას, ბრიტანეთის ელჩი გარეტ უორდი კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და მათ კითხვებს უპასუხა.
საელჩოს თანახმად, მისი ძირითადი გზავნილები იყო შემდეგი:
  • ნატო- NATO არის ევროპის კოლექტიური თავდაცვის ქვაკუთხედი, ხოლო გაერთიანებული სამეფო მშპ-ის 5% -ს თავდაცვისთვის გამოყოფას გეგმავს, რათა რუსეთიდან მომდინარე გამოწვევებს უპასუხოს.
  • გაერთიანებული სამეფო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინას, მათ შორის ხელმძღვანელობს “უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფს”, რომელმაც წელს მოკავშირეებისა და პარტნიორებისგან £50 მილიარდზე მეტი კონტრიბუციის შესახებ მიიღო პირობა.
  • გაერთიანებული სამეფო, რუმინეთთან ერთად, NATO-ს საკონტაქტო საელჩოა საქართველოში. ჩვენი კამპანიის ფარგლებში შესაძლებლობა გვაქვს, NATO-ს პოლიტიკის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია გავავრცელოთ და ვებრძოლოთ დეზინფორმაციას.
  • გაერთიანებული სამეფო რჩება საქართველოსთვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წამყვან წყაროდ და გვსურს, რომ საქართველოს ეკონომიკა განვითარდეს დაბალანსებული ზრდით და არ იყოს დამოკიდებული რუსეთის ფინანსურ და ენერგეტიკულ ნაკადებზე.
  • გაერთიანებული სამეფოს პოლიტიკური ურთიერთობა საქართველოსთან დაზიანებულია, რადგან არსებობს ანტიდემოკრატიული ზეწოლა ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მთავრობა დაბრუნდება ევროატლანტიკურ გზაზე.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყოველწლიურად მთავრობა გადაწყვეტს, რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში

განათლების სამინისტრო უარყოფს მინისტრის მოადგილის განცხადებას

აბიტურიენტები რამდენიმე უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის არჩევას ვეღარ შეძლებენ

ავარიების ინსცენირების საქმეზე კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს

კომუნიკაციების კომისიის წევრი „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი გოგა გულორდავა გახდა 09.12.2025
კომუნიკაციების კომისიის წევრი „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი გოგა გულორდავა გახდა
აქტივისტის თქმით, 10 წლის შვილის თანდასწრებით თავს დაესხნენ 09.12.2025
აქტივისტის თქმით, 10 წლის შვილის თანდასწრებით თავს დაესხნენ
„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმის კანონპროექტი I მოსმენით მიიღო 09.12.2025
„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმის კანონპროექტი I მოსმენით მიიღო
ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტმა ორი ქართული ფილმი წლის საუკეთესო 50 ფილმს შორის დაასახელა 09.12.2025
ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტმა ორი ქართული ფილმი წლის საუკეთესო 50 ფილმს შორის დაასახელა
„ოცნებამ“ I მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლითაც ტროტუარზე შეკრებასაც ზღუდავს 09.12.2025
„ოცნებამ“ I მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლითაც ტროტუარზე შეკრებასაც ზღუდავს
კობახიძემ UK “ღირსებაჩამორთმეულ” და “სუვერენიტეტდაკარგულ” ქვეყნად მოიხსენია 09.12.2025
კობახიძემ UK “ღირსებაჩამორთმეულ” და “სუვერენიტეტდაკარგულ” ქვეყნად მოიხსენია
აშკარაა, რომ „ოცნება“ შეკრების თავისუფლების ფაქტობრივ გაუქმებას ცდილობს – საია 09.12.2025
აშკარაა, რომ „ოცნება“ შეკრების თავისუფლების ფაქტობრივ გაუქმებას ცდილობს – საია
კაია კალასი – რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას სომხეთშიც აძლიერებს 09.12.2025
კაია კალასი – რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას სომხეთშიც აძლიერებს