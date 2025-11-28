საზოგადოება

ქომაგებმა კალათბურთზე ირაკლი კობახიძის ხსენებისას დაუსტვინეს

28 ნოემბერი, 2025 •
ქომაგებმა კალათბურთზე ირაკლი კობახიძის ხსენებისას დაუსტვინეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სპორტის ახალ სასახლეში მაყურებელმა დაუსტვინა, მას შემდეგ, რაც საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ლეგენდამ, გიორგი შერმადინმა გამოსამშვიდობებელ მატჩზე სამადლობელ სიტყვაში ირაკლი კობახიძე ახსენა.

შერმადინი სანაკრებო კარიერას ასრულებს და მან თბილისში უკრაინის წინააღმდეგ ბოლო მატჩი ჩაატარა. თამაშის დასასრულს შერმადინი გულშემატკივარმა ოვაციებით დააჯილდოვა.

გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ გულშემატკივარი უკმაყოფილებას გამოხატავს და უსტვენს მხოლოდ მაშინ, როდესაც შერმადინი პრემიერს ახსენებს. ამის შემდეგ კალათბურთელი ხელს მაღლა სწევს და გულშემატკივარს ჟესტური ენით სთხოვს, სიტყვის დასრულება აცადონ.

ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სპორტის გულშემატკივარი ირაკლი კობახიძეს უსტვენს. ასეთი რამ მოხდა ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ თბილისში ნაკრების დახვედრისას, როდესაც პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ტაში დაუკრეს, ხოლო კობახიძეს დაუსტვინეს. კობახიძემ მოგვიანებით ეს ამბავი “კოლექტიურ ნაცებს” დააბრალა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით

ვახუშტის ხიდიდან გიორგი სააკაძის მოედნის მიმართულებით BUS LANE მოეწყობა – კალაძე

სელფი საერთაშორისო ფესტივალის – DataFest Tbilisi 2025-ის პარტნიორია

რა დაადგინა ევროკავშირის სასამართლომ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აღიარებაზე?

უკრაინის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა ერმაკის სახლი გაჩხრიკა 28.11.2025
უკრაინის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა ერმაკის სახლი გაჩხრიკა
ბოლო ერთ წელში ჟურნალისტებზე ძალადობის, დაშინების, მუქარის, შევიწროების, დევნის 400-მდე შემთხვევა აღირიცხა – TI 28.11.2025
ბოლო ერთ წელში ჟურნალისტებზე ძალადობის, დაშინების, მუქარის, შევიწროების, დევნის 400-მდე შემთხვევა აღირიცხა – TI
ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა 6.0%-ით გაიზარდა – სამინისტრო 28.11.2025
ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა 6.0%-ით გაიზარდა – სამინისტრო
აზერბაიჯანში Kanal-13-ის ხელმძღვანელმა აზიზ ორუჯევმა 2 წლის შემდეგ ციხე დატოვა 28.11.2025
აზერბაიჯანში Kanal-13-ის ხელმძღვანელმა აზიზ ორუჯევმა 2 წლის შემდეგ ციხე დატოვა
ქომაგებმა კალათბურთზე ირაკლი კობახიძის ხსენებისას დაუსტვინეს 28.11.2025
ქომაგებმა კალათბურთზე ირაკლი კობახიძის ხსენებისას დაუსტვინეს
ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს 28.11.2025
ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს
ერთი წელი EU-ისკენ სვლის შეჩერებიდან: 100-ზე მეტი ყოფილი დიპლომატის განცხადება 28.11.2025
ერთი წელი EU-ისკენ სვლის შეჩერებიდან: 100-ზე მეტი ყოფილი დიპლომატის განცხადება
ანტიპუტინისტი რუსი აქტივისტი და მისი პარტნიორი საქართველოს პოლიციამ დააკავა 27.11.2025
ანტიპუტინისტი რუსი აქტივისტი და მისი პარტნიორი საქართველოს პოლიციამ დააკავა