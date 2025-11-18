საზოგადოება

მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა

18 ნოემბერი, 2025 •
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ მზია ამაღლობელის განაჩენი და 2-წლიანი პატიმრობის სასჯელი ძალაში დატოვა.

საქმეს განიხილავდნენ ნიკოლოზ მარგველაშვილი (მომხსენებელი მოსამართლე), მარინა სირაძე და ნანა ჯოხაძე.

პროკურორები – თორნიკე გოგეშვილი და შოთა ჩხაიძე ითხოვდნენ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გამოტანილი განაჩენის გამკაცრებას და მისთვის პატიმრობის შეფარდებას არა 2 წლით, არამედ 4-დან 7 წლამდე ვადით.

დაცვის მხარე მოითხოვდა მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას. დღევანდელ სხდომაზე სწორედ ადვოკატების დასკვნით სიტყვას მოუსმინა სასამართლომ.

მასალა განახლდება

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი

3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს

აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა

ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს

EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო 18.11.2025
EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა 18.11.2025
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა
„პატიმრობა კი არა, მაშინებს ის, რა დამხვდება გარეთ“ – მზია ამაღლობელის სიტყვა 18.11.2025
„პატიმრობა კი არა, მაშინებს ის, რა დამხვდება გარეთ“ – მზია ამაღლობელის სიტყვა
საქართველოს შესახებ, „ოცნების“ მთავრობის გარეშე ისაუბრეს EU-ის გაფართოების ფორუმზე 18.11.2025
საქართველოს შესახებ, „ოცნების“ მთავრობის გარეშე ისაუბრეს EU-ის გაფართოების ფორუმზე
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლს კობახიძის ადმინისტრაციის უფროსი შეხვდა 18.11.2025
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლს კობახიძის ადმინისტრაციის უფროსი შეხვდა
სუს-ის მაღალჩინოსანი: წარმოუდგენელია, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს 18.11.2025
სუს-ის მაღალჩინოსანი: წარმოუდგენელია, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს
ლიტერატურული პრემია „საბას“ 2025 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 18.11.2025
ლიტერატურული პრემია „საბას“ 2025 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს სტუმრობს 18.11.2025
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს სტუმრობს