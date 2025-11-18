მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ მზია ამაღლობელის განაჩენი და 2-წლიანი პატიმრობის სასჯელი ძალაში დატოვა.
საქმეს განიხილავდნენ ნიკოლოზ მარგველაშვილი (მომხსენებელი მოსამართლე), მარინა სირაძე და ნანა ჯოხაძე.
პროკურორები – თორნიკე გოგეშვილი და შოთა ჩხაიძე ითხოვდნენ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გამოტანილი განაჩენის გამკაცრებას და მისთვის პატიმრობის შეფარდებას არა 2 წლით, არამედ 4-დან 7 წლამდე ვადით.
დაცვის მხარე მოითხოვდა მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას. დღევანდელ სხდომაზე სწორედ ადვოკატების დასკვნით სიტყვას მოუსმინა სასამართლომ.
