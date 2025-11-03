საზოგადოება

დააკავეს პედაგოგი მანანა ჯავაშვილი, მის შვილებსა და დას კი სასამართლოში იბარებენ

3 ნოემბერი, 2025 •
დააკავეს პედაგოგი მანანა ჯავაშვილი, მის შვილებსა და დას კი სასამართლოში იბარებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სავარაუდოდ, გზის გადაკეტვის საბაბით დააკავეს მასწავლებელი და თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მანანა ჯავაშვილი.

გარდა ამისა, იმავე საბაბით საგამოძიებო უწყებაში დაბარებული არიან მისი ორი შვილი: გიგა და ლადო წიბახაშვილები, ასევე და – მასწავლებელი ეკა ჯავაშვილი.

ეს ინფორმაცია მანანა ჯავაშვილის შვილმა, პედაგოგმა და მუსიკოსმა მარიამ წიბახაშვილმა გაავრცელა.

ბოლო დღეების განმავლობაში ათეულობით ადამიანი დააკავეს და ადმინისტრაციული პატიმრობები შეუფარდეს “გზის გადაკეტვისა” და აქციაზე პირბადის ტარების საბაბით.

ახალი კანონებითა და პრაქტიკით შსს ცდილობს დაუპირისპირდეს რუსთაველის პროტესტს, რომელიც თითქმის ერთი წელია უწყვეტად კეტავს გამზირს საღამოს საათებში. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ ევროკავშირთან ინტეგრაციის შეჩერებას, ითხოვენ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას.

ფოტო © რადიო თავისუფლება

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბაქოში დასრულდა ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო საგამოძიებო პროცესები

სავარაუდოდ, ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე

ყვარელში პირმა 2 დღეში 2 ძაღლი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა – პროკურატურა

ვისკის საქმე: ბორის გოგიჩაიშვილს პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა

ქალმა პოლიტიკოსებმა ანასტასია ზინოვკინასთან დაკავშირებით პენიტენციურს მიმართეს 03.11.2025
ქალმა პოლიტიკოსებმა ანასტასია ზინოვკინასთან დაკავშირებით პენიტენციურს მიმართეს
მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ ელენე ხოშტარია პატიმრობაში დატოვა 03.11.2025
მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ ელენე ხოშტარია პატიმრობაში დატოვა
ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს 03.11.2025
ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს
დააკავეს პედაგოგი მანანა ჯავაშვილი, მის შვილებსა და დას კი სასამართლოში იბარებენ 03.11.2025
დააკავეს პედაგოგი მანანა ჯავაშვილი, მის შვილებსა და დას კი სასამართლოში იბარებენ
“უახლოეს დღეებში სომხეთს ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადაეცემა” – მინისტრი 03.11.2025
“უახლოეს დღეებში სომხეთს ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადაეცემა” – მინისტრი
კარგი იქნება, თუ ქართველი მაღალჩინოსნები სარკეში ჩაიხედავენ — EU-ის პრესპიკერი 03.11.2025
კარგი იქნება, თუ ქართველი მაღალჩინოსნები სარკეში ჩაიხედავენ — EU-ის პრესპიკერი
ნარკოდანაშაულში ბრალდებული 19 წლის ბრიტანელი გოგო დარბაზიდან გათავისუფლდა – მას საპროცესო გაუფორმეს 03.11.2025
ნარკოდანაშაულში ბრალდებული 19 წლის ბრიტანელი გოგო დარბაზიდან გათავისუფლდა – მას საპროცესო გაუფორმეს
ჩეჩინის, ზინოვკინას და გრიბულის განაჩენით “ოცნებამ” მოსკოვს შეტყობინება გაუგზავნა, ან შეასრულა მისი დავალება – NGO-ები 03.11.2025
ჩეჩინის, ზინოვკინას და გრიბულის განაჩენით “ოცნებამ” მოსკოვს შეტყობინება გაუგზავნა, ან შეასრულა მისი დავალება – NGO-ები