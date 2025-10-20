საზოგადოება

EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს

20 ოქტომბერი, 2025 •
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, კაია კალასი საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას არ გამორიცხავს.

„კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოში კვლავ უარესდება. ევროპელი ელჩების წინააღმდეგ პირადი თავდასხმები მიუღებელია და ამის ადგილი დიპლომატიაში არ არის. კომისია მიმდინარე წლის ბოლოს წარადგენს სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ანგარიშს. ნოემბერში ვიზების შესახებ ახალი რეგულაციის ძალაში შესვლით, ეს მოგვცემს შესაძლებლობას, გავაუქმოთ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ზოგიერთი ჯგუფისთვის“, — განაცხადა კალასმა ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.

მისი თქმით, კომისიამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა სანქცირების სხვადასხვა რეჟიმი წარადგინა, თუმცა ვერ შეძლო შეთანხმება, რადგან ყველა წევრი სახელმწიფო არ უჭერს მხარს.

კალასს ჰკითხეს, დემოკრატიის უკუსვლის ფონზე, კვლავ განიხილება თუ არა საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნად.

„წევრმა სახელმწიფოებმა გამოთქვეს შეშფოთება, რადგან სამოქალაქო საზოგადოება, სივრცე სამოქალაქო საზოგადოებისა და ჟურნალისტებისთვის ვიწროვდება. ის ზომები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა იღებს თავისუფალი მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების, მომიტინგეების წინააღმდეგ, ეწინააღმდეგება ყველა წესს ან პრინციპს, რომელსაც ჩვენ ვაფასებთ ევროკავშირში. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა ამ ზომებით შეუძლებელია, რადგან საქართველო სრულიად სხვა მიმართულებით მიდის იმისგან, რასაც ევროპა წარმოადგენს“, — განაცხადა კალასმა.

საქართველოს საკითხი განიხილეს დღეს ლუქსემბურგში, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს სხდომაზე.

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვდებიან აღმოსავლეთ სამეზობლოსა და ცენტრალური აზიის საგარეო საქმეთა მინისტრებსაც, საქართველოს გამოკლებით. კალასის თქმით, საქართველო შეხვედრაზე მინისტრის დონეზე მიწვეული არ ყოფილა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს

სომხეთმა, შესაძლოა, ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს

უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მებრძოლი დაიღუპა

LiveCaller-ის ცოდნის ბაზა: ტექნოლოგია, რომელიც ამცირებს ბიზნეს ხარჯებს და ზრდის ეფექტიანობას

საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ 20.10.2025
საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს 20.10.2025
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი სტრასბურგში რუსული კანონის საქმეში მესამე მხარედ ჩართვას ითხოვს 20.10.2025
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი სტრასბურგში რუსული კანონის საქმეში მესამე მხარედ ჩართვას ითხოვს
დაიწყეთ მზადება თბილისის წიგნის დღეებისთვის – ღონისძიების გენერალური სპონსორია საქართველოს ბანკი 20.10.2025
დაიწყეთ მზადება თბილისის წიგნის დღეებისთვის – ღონისძიების გენერალური სპონსორია საქართველოს ბანკი
თიბისის მხარდაჭერით, ბაკურციხეში “ასკანელის” ქარხანა გაიხსნა 20.10.2025
თიბისის მხარდაჭერით, ბაკურციხეში “ასკანელის” ქარხანა გაიხსნა
ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 20.10.2025
ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი
პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა 20.10.2025
პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა
მოვითხოვთ ქეთა ციცქიშვილის გათავისუფლებას – „ფორმულა“ 20.10.2025
მოვითხოვთ ქეთა ციცქიშვილის გათავისუფლებას – „ფორმულა“