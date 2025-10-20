საზოგადოება

30-ზე მეტი მედია  ორგანიზაცია  ვახო სანაიას მხარდამჭერ წერილს ავრცელებს 

20 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

30-ზე მეტი მედია ორგანიზაცია ჟურნალისტ ვახო სანაიას სოლიდარობას უცხადებს. ტელეკომპანია “ფორმულას” წამყვანი, ჟურნალისტი ვახო სანაია პოლიციამ 19 ოქტომბერს დააკავა. მოსამართლემ 6 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა გზის გადაკეტვის საბაბით.

გთავაზობთ განცხადებას სრულად: 

„19 ოქტომბერს დააკავეს და 6-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს ტელეკომპანია “ფორმულას” ჟურნალისტს, ვახო სანაიას. პოლიცია მას გზის გადაკეტვას ედავება.

დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები მხარდაჭერას და სოლიდარობას ვუცხადებთ ვახო სანაიას. მიგვაჩნია, რომ მისი დაკავება რეპრესიების მაგალითი და “ქართული ოცნების” მხრიდან თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია.

ბოლო ორი წელია, დამოუკიდებელი მედია ხელისუფლების რეპრესიების სამიზნეა. მზია ამაღლობელის პატიმრობა, მუქარა, ჯარიმები, ფიზიკური ანგარიშსწორება, პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელის შეშლა და რეპრესიული კანონები — ეს “ქართული ოცნების” მხრიდან მედიაზე ზეწოლის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. ამავდროულად, ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის ამ დრომდე არავინ დასჯილა.

მიუხედავად ზეწოლის არაერთი მცდელობისა, ვაგრძელებთ მუშაობას საზოგადოების ინფორმირებისთვის და ერთად ვდგავართ სიმართლისა და დამოუკიდებლობის იდეის მხარეს“.

განცხადებაზე ხელმომწერი ორგანიზაციები [სია განახლებადია]:

  1. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია/„მედიაჩეკერი“;
  2. მედიასახლი „გურია NEWS“;
  3. მედია აპრილი;
  4. ინდიგო;
  5. ბათუმელები/ნეტგაზეთი;
  6. რადიო WW;
  7. აჭარა თაიმსი;
  8. მედიაჰოლდინგი „ქრონიკა+“;
  9. რადიო „მარნეული“; 
  10. სამცხე-ჯავახეთის მედიის ხელშეწყობის ფონდი|TOK ;
  11. ქართლის ამბები;
  12. ჩემი ხარაგაული;
  13. ტვ კავკასია;
  14. ტაბულა;
  15. ტვ პირველი;
  16. Artarea;
  17. რადიო ქალაქი;
  18. On.ge;
  19. სტუდია „მონიტორი“;
  20. „ინფო იმერეთი“;
  21. BMG (Business Media Georgia);
  22. ახალი ამბების სააგენტო ექსპრესნიუსი;
  23. ფორმულა;
  24. სამხრეთის კარიბჭე;
  25. ქუთაისიპოსტი;
  26. ჯავახეთის საინფორმაციო ცენტრი;
  27. პროექტი 64;
  28. პუბლიკა;
  29. Chai Khana;
  30. მაუწყებელი;
  31. აი, ფაქტი;
  32. გურიის მოამბე;
  33. აქცენტი;
  34. OC Media;

