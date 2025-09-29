მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნებში პროევროპული პარტია იმარჯვებს. წინასწარი შედეგების მიხედვით, პრეზიდენტ მაია სანდუს პროევროპულ პარტიას ხმების 50.14% აქვს მიღებული, პრორუსულ კოალიცია “პატრიუტულ ბლოკს” კი 24.19%. დათვლილია ხმების 99.87%
ამ შედეგების მიხედვით, სანდუს პარტია პარლამენტში უმრავლესობას შეინარჩუნებს.
წინასწარი შედეგებით პარტიების მონაცემები:
- მოქმედების და სოლიდარობის პარტია – 50.14 %
- პრორუსული კოალია “პატრიოტული ბლოკი” – 24.2 %
- პარტია “ალტერნატივა” – 7.97%
- “ჩვენი პარტია” – 6.21%
- დემოკრატიული პარტია : 5.62%
- სხვა პარტიები: 6%