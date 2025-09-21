საზოგადოება

დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ პალესტინის სახელწიფოებრიობა აღიარეს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

21 სექტემბერს პალესტინის სახელწიფოებრიობა ოფიციალურად აღიარა დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ. 

კანადა არის დიდი შვიდეულის წევრი პირველი ქვეყანა, რომელმაც პალესტინის დამოუკიდებლობა აღიარა. 

ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ  სტარმერმა განაცხადა, რომ ეს აღიარება საჭირო იყო მშვიდობისთვის და “ორი სახელმწიფოს პრინციპზე” საერთაშორისო ძალისხმევის ნაწილი. 

“ეს ნიშნავს უსაფრთხო და დაცულ ისრაელს სიცოცხლისუნარიანი პალესტინის სახელმწიფოს გვერდით — ამჟამად არც ერთი გვაქვს, “ – განაცხადა სტარმერმა. 

სტარმერმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს აღიარება  „ჰამასისთვის ჯილდო არ არის“, რადგან ამით ჰამასს არ შეიძლება ჰქონდეს მომავალი.

ამ ქვეყნების გარდა პალესტინის სახელწიფოებრიობის აღიარებას გეგმავენ საფრანგეთი, პორტუგალია, ახალი ზელანდია. 

„არავითარი პალესტინის სახელმწიფო არ იქნება,“ – ასე გამოეხმაურა დიდი ბრითანეთის, კანადის და ავსტრალიის მიერ პალესტინიას აღიარებას ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

