საზოგადოება

იარაღის მფლობელი გაათავისუფლეს, გამოძიებას კითხვები იარაღის წამრთმევთან აქვს | ინციდენტი რუსთაველზე

19 სექტემბერი, 2025 •
იარაღის მფლობელი გაათავისუფლეს, გამოძიებას კითხვები იარაღის წამრთმევთან აქვს | ინციდენტი რუსთაველზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გაათავისუფლეს დავით გრძელიძე, რომელმაც 15 სექტემბერს, საზმაუს მარშის მონაწილეებთან დაპირისპირებაში იარაღი ამოიღო.

როგორც „ნეტგაზეთს“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ იარაღი პნევმატიკური იყო და დაკავებული გათავისუფლდა. სხვა კითხვებზე უწყებაში არ პასუხობენ.

პარალელურად, ძალადობის მუხლით დაწყებულ გამოძიებას კითხვები აქვს ლევან ჯობავასთან, რომელმაც გრძელიძეს იარაღი წაართვა და პოლიციას გადასცა.

ჯობავა სასამართლოში 18 სექტემბერს გამოიკითხა. მისი თქმით, დაუსვეს მაპროვოცირებელი კითხვები, რომლებიც საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემისკენ უბიძგებდა. ეკითხებოდნენ, მან ხომ არ მიაყენა შეურაცხყოფა ან იძალადა.

„უკვე დღევანდელი ინფორმაციით, დავით გრძელიძე დაკავებული არ არის. არც ბრალი აქვს წარდგენილი. ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით, ბრალდების მხარე ამბობს, რომ იარაღი პნევმატურია. გამოძიება მიმდინარეობს ისევ 236-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილით [ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარება], რაც, დიდი ალბათობით, დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო შეწყდება. თუმცა, ამ მუხლის გარდა, გამოძიება მიმდინარეობს არა უკვე ქალაქის, არამედ ძველი თბილისის რაიონულში ძალადობის მუხლით. გუშინდელი მოტივაცია ლევან ჯობავას წინააღმდეგ დასმული კითხვების ნაწილში, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა საქმის გამომძიებლები სვამდნენ, გასაგები ხდება. გვაქვს მოლოდინი, რომ ამ საქმის ფარგლებში ისევ დაგვიბარებენ“, — წერს ლევან ჯობავას ადვოკატი მარიამ ჯიქია.

ლევან ჯობავა არ გამორიცხავს, რომ ამ საქმეზე მას დააკავებენ.

„იარაღიან ტიპს ბრალი არ აქვს წარდგენილი და თავისუფალია. მე გავანეიტრალე და მე „მაკაჩავა“ პოლიციამ და საქმე ძალადობის მუხლით აღიძრა! არც ცემის შემშინებია, არც გაშავების და არც დაკავების! ქოცებს ისეთი ხალხი ჰყავთ უსამართლოდ დაჭერილი, არაფერი გამიკვირდება და პატივიც იქნება!“, — წერს ჯობავა სოციალურ ქსელში.

ინციდენტი 15 სექტემბერს მოხდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალი მარშის მონაწილეების თქმით, მათ რამდენიმე პირი აედევნა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ლევან ჯობავა ამბობს, რომ აქციის სხვა მონაწილესთან ერთად, ერთ-ერთ მათგანს [დავით გრძელიძეს] გაეკიდა, გრძელიძემ კი იარაღი დაუმიზნა. ჯობავამ, თანმხლებ პირთან ერთად, დავით გრძელიძეს იარაღი წაართვა და ის პოლიციას გადასცა.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 15 სექტემბრის პრესრელიზში წერს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მსვლელობით წამოსული „ოცდაათამდე აქტივისტი რუსთაველისა და ბესიკის ქუჩის კვეთაზე სიტყვიერად დაუპირისპირდა რამდენიმე მოქალაქეს, საიდანაც ერთ-ერთმა მოახდინა პისტოლეტის დემონსტრირება, რის გამოც აქციის ორი მონაწილე გაეკიდა მას“.

„აღნიშნული პირი შევიდა ბესიკის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ კაფეში, სადაც აქტივისტებმა შებოჭეს და წაართვეს იარაღი, რომელიც პირველადი დათვალიერებით, სავარაუდოდ, არის პნევმატური პისტოლეტი. ხსენებული პირი და წართმეული იარაღი აქტივისტებმა გადასცეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. დადასტურების შემთხვევაში დანაშაული 7 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს“, — ნათქვამია შსს-ს 15 სექტემბრის განცხადებაში.

უწყებაში არ აკონკრეტებენ, როდის გაათავისუფლეს დაკავებული. უწყების ცნობით, დავით გრძელიძე 2009 წელს არის დაბადებული და არასრულოვანია.

გარეკანის ფოტო: პუბლიკა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ალბათ, დასაჭერთა პირველ სიაში არ ვიქნები, თუმცა, არაფერია გამორიცხული – ზურაბიშვილი

ჯანგველაძის საქმე: მკვლელობის შეკვეთაში ბრალდებულის დაცვის წევრს პატიმრობა შეეფარდა

Driving Excellence – „თეგეტამ“ საავტომობილო სექტორში პირველად წლიური ანგარიში წარადგინა

კონსტანტინე მიქაიას გზის რამდენჯერმე გადაკეტვის საფუძვლით სასამართლომ 10-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა

“ბოქლომი გავტეხეთ და შემოვიჭერით” – მარტოხელა დედას ბინისთვის ქულები არ ეყო 19.09.2025
“ბოქლომი გავტეხეთ და შემოვიჭერით” – მარტოხელა დედას ბინისთვის ქულები არ ეყო
27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, გმირთა მოედანზე აქცია გაიმართება 19.09.2025
27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, გმირთა მოედანზე აქცია გაიმართება
დიდმა ბრიტანეთმა ოთარ ფარცხალაძე და ლევან ვასაძე დაასანქცირა 19.09.2025
დიდმა ბრიტანეთმა ოთარ ფარცხალაძე და ლევან ვასაძე დაასანქცირა
აქაური პირობები ამაზრზენია… საშინელი ანტისანიტარიაა – ანასტასია ზინოვკინა ციხეზე 19.09.2025
აქაური პირობები ამაზრზენია… საშინელი ანტისანიტარიაა – ანასტასია ზინოვკინა ციხეზე
ვისკის საქმე: გიორგი კანდელაკს და კიდევ 6 ბრალდებულს პატიმრობა შეუფარდეს 19.09.2025
ვისკის საქმე: გიორგი კანდელაკს და კიდევ 6 ბრალდებულს პატიმრობა შეუფარდეს
იარაღის მფლობელი გაათავისუფლეს, გამოძიებას კითხვები იარაღის წამრთმევთან აქვს | ინციდენტი რუსთაველზე 19.09.2025
იარაღის მფლობელი გაათავისუფლეს, გამოძიებას კითხვები იარაღის წამრთმევთან აქვს | ინციდენტი რუსთაველზე
სახაზინო ადვოკატი აპირებს, ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ გაასაჩივროს სასამართლოს გადაწყვეტილება – ხოშტარია 19.09.2025
სახაზინო ადვოკატი აპირებს, ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ გაასაჩივროს სასამართლოს გადაწყვეტილება – ხოშტარია
მემინგემის აეროპორტში ქართველი კაცი დააკავეს 19.09.2025
მემინგემის აეროპორტში ქართველი კაცი დააკავეს