PSP-ს კამპანია „ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ“, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა, მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული კრეატიული და სარეკლამო ფესტივალის – Cannes Lions International Festival of Creativity-ს ორი განსაკუთრებული ჯილდოს, Glass: The Lion for Change-ის და The Titanium Lions-ის ფინალისტებს შორის დასახელდა.
Glass და Titanium კანის ფესტივალის ყველაზე გამორჩეული ნომინაციებია, სადაც ყოველწლიურად მხოლოდ ის ნამუშევრები ხვდებიან, რომლებიც არა მხოლოდ შემოქმედებით, არამედ კულტურული, საზოგადოებრივი და ინდუსტრიული გავლენითაც გამოირჩევიან.
Glass: The Lion for Change აჯილდოებს ნამუშევრებს, რომლებიც ხელს უწყობენ რეალურ სოციალურ ცვლილებებს და რომელთა იდეის გავლენა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მისი კრეატიული შესრულება. The Titanium Lions კი Cannes Lions-ის უმაღლეს აღიარებებს შორისაა. აქ ხვდებიან ნამუშევრები, რომლებიც ცვლიან ინდუსტრიის წესებს, ქმნიან ახალ სტანდარტებს და განსაზღვრავენ, თუ როგორი შეიძლება იყოს ბრენდის კომუნიკაციის მომავალი. The Titanium-ის შორთლისტი ყოველწლიურად მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციურ და გავლენიან ნამუშევრებს აერთიანებს.
„ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ“ PSP-ს საკომუნიკაციო კამპანიაა, რომელიც სააგენტო Playmakers-თან თანამშრომლობით შეიქმნა და საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებულ კამპანიად იქცა.
Cannes Lions-ის 2026 წლის საუკეთესო ნამუშევრები, მათ შორის Glass: The Lion for Change-ისა და The Titanium Lions-ის გამარჯვებულები, 26 ივნისს, ფესტივალის დასკვნით ცერემონიაზე გამოვლინდებიან.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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