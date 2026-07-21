უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეზე რუსეთის თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა. ინფორმაცია ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ივან ფედოროვმა გაავრცელა.
დაიღუპა 67 წლის ქალი, 62 და 49 წლის კაცები.
ფედოროვის თქმით, რუსულმა ჯარებმა მართვადი ავიაბომბებით დარტყმები საოლქო ცენტრის საცხოვრებელ კვარტლებზე მიიტანეს.
ერთ-ერთი დარტყმის შედეგად ცხრა სართულიან კორპუსში სადარბაზოს ნაწილში ცეცხლი გაჩნდა, დაზიანდა კიდევ ერთი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლიც. დაიწვა რამდენიმე ავტომობილი.
რუს სამხედროებს დარტყმაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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