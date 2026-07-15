14 ივლისს ამერიკელი სენატორების ორპარტიულმა ჯგუფმა წარადგინა „რუსეთის წინააღმდეგ 2026 წლის სანქციების შესახებ კანონი“.
ეს არის სანქციებისა და ტარიფების შესახებ კანონპროექტის გადამუშავებული ტექსტი, რომლის წარდგენასაც გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა.
გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე, კიევში ვიზიტის დროს გრემმა განაცხადა, რომ თეთრი სახლი დაეთანხმა კანონპროექტის უახლეს ვერსიას. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ ტრამპი ამ საკითხს მხარს უჭერს.
ახალი ტექსტი აფართოებს სავალდებულო სანქციებს არა მხოლოდ რუსეთის ხელმძღვანელობასა და ენერგეტიკულ სექტორზე, არამედ რუსეთის თავდაცვის ინდუსტრიული ბაზის მეორეხარისხოვან დამხმარეებსა და ე.წ. ჩრდილოვან ფლოტზე.
რუსული ენერგიის მყიდველ ქვეყნებზე 500%-იანი საყოველთაო ტარიფის დაწესების ნაცვლად, ახალი ვერსია 100%-მდე ტარიფებს აწესებს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ უმსხვილეს მყიდველზე, რომელთა შორისაც ჩინეთი და ინდოეთიც არიან.
კანონმდებლობა ითვალისწინებს გამონაკლისებს იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც რუსეთის წლიური ბუნებრივი აირის ექსპორტის 15%-ზე ნაკლებ იმპორტს ახორციელებენ იმ პირობით, რომ ისინი „მნიშვნელოვან ნაბიჯებს“ დგამენ რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულების შესამცირებლად.
თუმცა კანონმდებლობის განახლებული ტექსტი პრეზიდენტს მისცემს უფლებამოსილებას, გააუქმოს ნებისმიერი სანქციის ან შემზღუდავი დებულების გამოყენება იმ პირობით, რომ თეთრი სახლი წარმოადგენს ანგარიშს და წერილობით დადასტურებას, რომ გაუქმება შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებში შედის.
რუსეთის საომარ ფონდში თანხების ნაკადის შეზღუდვის ორპარტიული ძალისხმევა დიდი ხანია ჩიხში შევიდა კანონმდებლებსა და თეთრ სახლს შორის უთანხმოების გამო აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის კანონმდებლობის სავალდებულოდ შესასრულებელ ბუნებასთან დაკავშირებით.
თეთრმა სახლმა გრემის ოფისს მოუწოდა, კანონპროექტში ფორმულირება შეემსუბუქებინა და მოითხოვა ისეთი შეღავათების დამატება, რომლებიც ტრამპს საშუალებას მისცემდა, თავად გადაეწყვიტა, რომელ პირებზე ან ორგანიზაციებზე დაწესდებოდა სანქციები. ასევე, კანონპროექტის ტექსტიდან უნდა ამოღებულიყო სავალდებულო ფორმულირება.
კანონპროექტის უახლესი ვერსიით, მისი მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში სანქციები უნდა ამოქმედდეს რუსეთის ხელმძღვანელობის, ენერგეტიკის სექტორისა და ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, ასევე სანქციებისგან თავის არიდების ფართო ქსელისთვის, რომელიც მოიცავს სანქცირებული რუსული ნავთობის უკანონოდ გადაზიდვის ჩრდილოვან ფლოტს.
კანონპროექტი ასევე გამოიყენებს ტარიფებს რუსული ენერგიის მსოფლიოში უმსხვილეს მყიდველებზე ზეწოლისთვის, რათა შეამცირონ მათი დამოკიდებულება მოსკოვის ექსპორტზე, რაც განსხვავდება გლობალური მყიდველებისთვის დაწესებული წინა საყოველთაო 500%-იანი ტარიფისგან.
თუმცა კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს გამონაკლისს ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც ერთდროულად დგამს „მნიშვნელოვან ნაბიჯებს“ რუსულ ბუნებრივ აირზე დამოკიდებულების შესამცირებლად და რომლის ბუნებრივი აირის იმპორტიც ამ პერიოდში რუსეთის ბუნებრივი აირის მთლიანი წლიური ექსპორტის 15 პროცენტზე ნაკლებია. ეს დებულება გარკვეულ „სუნთქვის საშუალებას“ აძლევს აშშ-ის მოკავშირეებს, რომლებიც რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულების შესამცირებლად იბრძვიან.
დემოკრატმა სენატორმა რიჩარდ ბლუმენტალმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს, კანონმდებლობას გრემის სახელის დაარქვან და „მისი მემკვიდრეობის ნაწილად“ მოიხსენიონ.
„ამ კანონპროექტის შესახებ მოლაპარაკებები თითქმის ორი წლის განმავლობაში, ზედმეტად გულმოდგინედ, ზოგჯერ მტკივნეულადაც კი მიმდინარეობდა. ვფიქრობ, რომ ახლა ჩვენ გვაქვს საკმარისი ხმები“, — თქვა მან.
რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში, 2026 წლის 11 ივლისს, უკრაინაში ვიზიტიდან დაბრუნების შემდეგ გარდაიცვალა. ის იყო ტრამპის მოკავშირე და აქტიურად უჭერდა მხარს უკრაინას.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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