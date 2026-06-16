2-კვირიანი ძებნის შემდეგ, მეხანძრე-მაშვენებმა იპოვეს მტკვარში გადავარდნილი ადამიანის ცხედარი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, სამაშველო სამუშაოებში 100-ზე მეტი მაშველი და მყვინთავები იყვნენ ჩართულები, რომლებიც შესაბამისი ტექნიკითხა და სოეციალური აჟჭურვილობით, 24-საათიანი რეჟიმით ეძებდნენ გადავარდნილ მძღოლს.
ინციდენტი 2 ივნიის, თბილისში, მარცხენა სანაპიროზე მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოქალაქემ ავარიული ვითარება შექმნა და დაეჯახა იქვე მოძრავ ავტომობილს, რომლის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მტკვარში გადავარდა.
პოლიციამ მძღოლი, რომლის გამოც გარდაცვლილი მდინარეში გადავარდა, მიმხდარიდან 2 დღის შემდეგ, 4 ივნისს დააკავა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით, რაც ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების დარღვევას გულისხმობს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.