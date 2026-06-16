უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა უკრაინის თავდაცვის ძალების იმ დანაყოფებს, რომლებმაც 16 ივნისს წარმატებით განახორციელეს დარტყმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც რუსეთის სამხედრო დანიშნულებასთან დაკავშირებული ობიექტია.
„ამჯერად მოსკოვის ოლქმა იგრძნო უკრაინის შორ მანძილზე მოქმედი შესაძლებლობების წვდომა. ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას 500 კმ-ის მანძილზე დავარტყით. რუსეთი უნდა ვაიძულოთ, შეწყვიტოს ომი ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. უკრაინის შორ მანძილზე მოქმედი იარაღი კი ასეთი ზეწოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ეს არის სამართლიანი პასუხი რუსულ დარტყმებზე – და იმ ომის გაჭიანურებაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულდეს.“
სპეციალური ოპერაციების ძალების თანახმად, მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სტრატეგიული მნიშვნელობისაა რუსეთის დედაქალაქისა და ქვეყნის ცენტრალური რეგიონისთვის. ობიექტს აქვს წელიწადში 12 მილიონ ტონამდე ნავთობის გადამუშავების საპროექტო სიმძლავრე, ხოლო გადამუშავების სიღრმე 85%-მდეა. ქარხანა აკმაყოფილებს მოსკოვის მოთხოვნას ბენზინზე 40%-მდე, ხოლო დიზელის საწვავზე – დაახლოებით 50%-ით. ის ასევე წარმოადგენს მოსკოვის აეროპორტების კვანძისთვის საავიაციო საწვავის მიწოდების ლოგისტიკური ჯაჭვის საკვანძო ელემენტს.
16 ივნისის დილით რუსეთის ხელისუფლებამ მოსკოვზე დრონებით თავდასხმის შესახებ განაცხადა. ქალაქის მერის თქმით, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაზიანდა და ადგილზე ხანძარი გაჩნდა. ქარხანა კრემლიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურმა სააგენტომ ასევე გამოაცხადა დროებითი შეზღუდვების შესახებ დომოდედოვოს, შერემეტიევოს, ვნუკოვოსა და რამენსკოეს (ჟუკოვსკის) აეროპორტებში.
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