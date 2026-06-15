ღამით კიევზე რუსეთის მასიური თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა კიევის პეჩერის ლავრაში, რომელიც უკრაინის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რელიგიური და კულტურული ღირსშესანიშნაობაა.
მაშველების ცნობით, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის სახურავზე ხანძარმა 800 კვადრატული მეტრი ფართობი მოიცვა.
კიევის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ტიმურ ტკაჩენკოს თქმით, წინასწარი მონაცემებით, ხანძარი პირდაპირი დარტყმის შედეგად გაჩნდა.
უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღვარმა, მიტროპოლიტმა ეპიფანემ პეჩერის ლავრაზე რუსეთის თავდასხმას უწოდა „კიდევ ერთი დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ“.
15 ივნისის ღამით რუსეთმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით მასობრივი იერიში მიიტანა. თავდასხმის შედეგად დედაქალაქში სულ მცირე ოთხი ადამიანი დაიღუპა და 23 დაშავდა, მათ შორის ბავშვი და ორსული ქალი. დაზიანდა რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა.
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