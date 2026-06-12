მსოფლიოს მასშტაბით Meta-ს პლატფორმები, ფეისბუქი და ინსტაგრამი შეფერხებით მუშაობს.
სხვადასხვა საიტზე მომხმარებლები Meta-ს ანგარიშებიდან მოულოდნელი გამოვარდნის, სიახლეების ველის გაყინვისა და Messenger-ის შეფერხებების შესახებ წერენ.
ამავდროულად, შეფერხებების აღმრიცხველმა გლობალურმა სერვისმა, DownDetector-მა, ორივე პლატფორმაზე ხარვეზების ერთდროული, მკვეთრი ზრდა დააფიქსირა.
ტექნიკური ხარვეზის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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